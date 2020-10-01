Режим ЧС введён в Воронежской области из-за лесных пожаров
Губернатор Власти Воронежской области Александр Гусев решил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, информирует пресс-служба администрации.
Там пояснили, что режим ЧС позволит активизировать и ускорить возмещение материального ущерба пострадавшим от огня. Для этого будут выделены средства из бюджета.
В селе Николаевка пожар уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом. По данным регионального правительства, огонь вспыхнул после того, как дерево упало на линию электропередачи. От искры загорелся лес, а затем огонь перекинулся на населённый пункт. На пожаре никто не пострадал, передает РЕН ТВ.
Леса в Воронежской области полыхают с начала недели. На помощь местным пожарным прибыла объединённая группировка МЧС в составе 134 человек из шести регионов страны, сообщает RT. В тушении принимает участие вертолёт.
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