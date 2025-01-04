Режим ЧС регионального значения ввели в Севастополе из-за появления пятен мазута
Из-за мазута, вытекшего из затонувших в Черном море танкеров, в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, массового загрязнения побережья не наблюдается, однако следы мазута все же встречаются в разных местах.
Глава региона побывал на одном из подвергшихся загрязнению мазутом пляжей и оценил уровень загрязнения как незначительный. Однако Развожаев все же поручил сформировать базу волонтеров, которых будут привлекать к очистке территории.
Накануне выброс мелкой фракции мазута на береговую линию произошел в Ленинском районе Крыма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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