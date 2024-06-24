Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ

Отмечается, что он будет действовать до особого распоряжения.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь сообщила, что лучшие столичные врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Москва передала региону медикаменты для помощи пострадавшим.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти к ответственности за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, напоминает RT.

Украина нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Военные РФ сбили четыре из них. При этом одна отклонилась и подорвалась над городом. Под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.

