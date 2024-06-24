Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ

Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ, указ подписал губернатор региона Михаил Развожаев.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

Отмечается, что он будет действовать до особого распоряжения.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь сообщила, что лучшие столичные врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Москва передала региону медикаменты для помощи пострадавшим.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти к ответственности за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, напоминает RT.

Украина нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Военные РФ сбили четыре из них. При этом одна отклонилась и подорвалась над городом. Под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.

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ФОТО: РИА Новости
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