Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ
Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ, указ подписал губернатор региона Михаил Развожаев.
Отмечается, что он будет действовать до особого распоряжения.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь сообщила, что лучшие столичные врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Москва передала региону медикаменты для помощи пострадавшим.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти к ответственности за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, напоминает RT.
Украина нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Военные РФ сбили четыре из них. При этом одна отклонилась и подорвалась над городом. Под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Вспышка ботулизма произошла ещё в трех российских регионах
- В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ
- МГУ возглавил рейтинг лучших университетов России по версии Forbes
- ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций
- Россиян предупредили о штрафах за непостановку на учет в налоговую инспекцию
- Умерла теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева
- Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ
- СМИ: Евросоюз 24 июня объявит о первом транше Украине из активов России
- В Баку мужчина открыл огонь из ружья, погибли четыре человека
- Подполье заявило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru