Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края
Режим ЧС регионального характера ввели в лесах в Хабаровском крае со 2 мая, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщили о том, что в Хабаровском крае площадь действующих лесных пожаров превысила 30 тысяч гектаров.
Отмечается, что за последние сутки в регионе обнаружили десять очагов возгораний на площади 193 гектаров.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН сообщил, что пик лесных пожаров в России ожидается в майские праздники, но уже сейчас вовсю полыхают юг Приморья и Поволжья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru