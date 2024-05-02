Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края

Режим ЧС регионального характера ввели в лесах в Хабаровском крае со 2 мая, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

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В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщили о том, что в Хабаровском крае площадь действующих лесных пожаров превысила 30 тысяч гектаров.

Отмечается, что за последние сутки в регионе обнаружили десять очагов возгораний на площади 193 гектаров.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН сообщил, что пик лесных пожаров в России ожидается в майские праздники, но уже сейчас вовсю полыхают юг Приморья и Поволжья.

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ФОТО: МЧС России
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