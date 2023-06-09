Режим ЧС из-за засухи ввели в Калининградской области

Он отметил, что в мае в области выпало около 5,5% от климатической нормы осадков, в результате продолжительного засушливого периода гибнут посевы.

Также губернатор указал, что из-за отсутствия осадков в лесах региона постепенно устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Вводим дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах», - написал Алиханов.

Ранее в издании Politico заявили, что Европе грозят засуха и связанная с ней растущая конкуренция за доступ к водным ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

