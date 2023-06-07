Крупнейший производитель алкоголя в мире столкнулся с дефицитом воды

По данным агентства, это произошло из-за изменений климата. В компании обеспокоены нерегулярными осадками и засухой. Все это приводит к дефициту воды, компоненту, который крайне необходим при производстве алкогольных напитков.

Так, доля воды в пиве, например, составляет более 90%, а в крепком алкоголе - более 60%. Вода также нужна для полива зерна и винограда, использующихся при производстве спиртного.

Ранее стало известно, что пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво, передает «Радиоточка НСН».

