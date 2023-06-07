Крупнейший производитель алкоголя в мире столкнулся с дефицитом воды
Британская компания Diageo, которая является крупнейшим в мире производителем спиртных напитков, столкнулась с дефицитом воды, передает Bloomberg.
По данным агентства, это произошло из-за изменений климата. В компании обеспокоены нерегулярными осадками и засухой. Все это приводит к дефициту воды, компоненту, который крайне необходим при производстве алкогольных напитков.
Так, доля воды в пиве, например, составляет более 90%, а в крепком алкоголе - более 60%. Вода также нужна для полива зерна и винограда, использующихся при производстве спиртного.
Ранее стало известно, что пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Месси подтвердил переход в «Интер Майами»
- «Кинопоиск» назвал самую популярную актрису сериалов
- В МАГАТЭ опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов ЗАЭС
- Зеленский возмутился реакцией ООН на разрушение Каховской ГЭС
- Крупнейший производитель алкоголя в мире столкнулся с дефицитом воды
- Сальдо назвал число эвакуированных из подтопленных районов Херсонщины
- В «Росатоме» рассказали о защите ЗАЭС от попыток ВСУ организовать захват
- Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России
- СМИ: Российский спецназ перехватил минибеспилотник «Черный шершень» у ВСУ
- Фидан: Турция ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru