Режим чрезвычайной ситуации ввели в Котовске после атаки дронов

Украина атаковала Котовск беспилотниками в ночь на субботу, 11 января. Дроны влетели в две пятиэтажки на улицах Посконкина и Колхозной. От удара в квартирах вылетели окна.



При атаке пострадали семь человек. Троих поранили осколки. Еще четверо обратились за помощью из-за повышенного давления. СК после удара дронами по Котовску завел уголовное дело о теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

