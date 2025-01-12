Режим чрезвычайной ситуации ввели в Котовске после атаки дронов

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Котовске Тамбовской области. 11 января украинские беспилотники здесь врезались в два жилых дома, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Режим ЧС ввели на местном уровне. Финансирование программы по ликвидации таких ситуаций увеличили. В городе продолжают устранять последствия атаки дронов ВСУ

В Котовске под Тамбовом БПЛА врезались в два многоквартирных дома

Украина атаковала Котовск беспилотниками в ночь на субботу, 11 января. Дроны влетели в две пятиэтажки на улицах Посконкина и Колхозной. От удара в квартирах вылетели окна.

При атаке пострадали семь человек. Троих поранили осколки. Еще четверо обратились за помощью из-за повышенного давления. СК после удара дронами по Котовску завел уголовное дело о теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаТамбовБеспилотники

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