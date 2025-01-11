В Котовске под Тамбовом БПЛА врезались в два многоквартирных дома
11 января 202504:23
Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов.
«Несколько человек пострадали от осколков стекол... Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Власти оценивают нанесенный ущерб. Как отметил Первышов, пункт временного размещения готов принять жителей пострадавших квартир.
Ранее несколько БПЛА сбили в Воронеже и двух районах Воронежской области, обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru