В Котовске под Тамбовом БПЛА врезались в два многоквартирных дома

Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов.

«Несколько человек пострадали от осколков стекол... Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Власти оценивают нанесенный ущерб. Как отметил Первышов, пункт временного размещения готов принять жителей пострадавших квартир.

Ранее несколько БПЛА сбили в Воронеже и двух районах Воронежской области, обошлось без пострадавших.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиТамбов

Горячие новости

Все новости

партнеры