Два человека стали жертвами взрыва в Киреевске Тульской области

По данным спасателей, взрыв произошел на улице Дорожников, 29.

Осколочные ранения получили молодые люди 2002 года и 2006 годов рождения.

«Парень и девушка порезаны осколками», - рассказывает очевидец за кадром видео, опубликованном изданием «Известия».

Отмечается, что состояние пострадавших не тяжелое, их пока не госпитализировали.

По данным издания Baza, один многоэтажный дом пострадал в результате взрыва. Уточняется, что диаметр воронки составляет составляет от 10 до 15 метров, глубина - до восьми метров.

В комитете по региональной безопасности Тульской области также сообщили, что в результате взрыва пострадали и три частных домовладения.

На место ЧП выехала комиссия.

По данным комитета по региональной безопасности, угроза безопасности населения и инфраструктуры отсутствует.





