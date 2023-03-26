Два человека стали жертвами взрыва в Киреевске Тульской области
В тульском городе Киреевске в результате взрыва два человека получили осколочные ранения. Об этом сообщила представитель ЕДДС района 26 марта.
По данным спасателей, взрыв произошел на улице Дорожников, 29.
Осколочные ранения получили молодые люди 2002 года и 2006 годов рождения.
«Парень и девушка порезаны осколками», - рассказывает очевидец за кадром видео, опубликованном изданием «Известия».
Отмечается, что состояние пострадавших не тяжелое, их пока не госпитализировали.
По данным издания Baza, один многоэтажный дом пострадал в результате взрыва. Уточняется, что диаметр воронки составляет составляет от 10 до 15 метров, глубина - до восьми метров.
В комитете по региональной безопасности Тульской области также сообщили, что в результате взрыва пострадали и три частных домовладения.
На место ЧП выехала комиссия.
По данным комитета по региональной безопасности, угроза безопасности населения и инфраструктуры отсутствует.
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