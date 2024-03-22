Reuters: Белый дом выразил соболезнования в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле»

Администрация президента США выразила соболезнования в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле», передает агентство Reuters.

СМИ: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания «Крокус Сити Холла»

Белый дом назвал произошедшее ужасным нападением. В американской администрации отметили, что США пытаются получить больше информации об этом.

Пожар и стрельба в «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. По данным СМИ, погибли около 14 человек, более 50 ранены. На месте работают пожарные и спецназ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о создании оперативного штаба. Сообщается, что на место прибыли более 70 бригад скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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