«Ретроградный Юпитер»: Рогозин высмеял теории атаки беспилотников на Москву

«Вереница спутников Илона Маска над Реутовым, оказывается, управляла полётом украинских беспилотников. По крайней мере в этом уверены журналисты Mash. Когда дойдём до обсуждения влияния ретроградного Юпитера на работу ПВО?» - задается вопросом Рогозин младший.

Ранее Рогозин назвал тип атаковавших Москву беспилотников. По его словам, такие дроны использовали для атаки на Краснодар, которая произошла 26 мая.

Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

