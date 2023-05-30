«Ретроградный Юпитер»: Рогозин высмеял теории атаки беспилотников на Москву

Бывший руководитель компании «Ильюшин» Алексей Рогозин в своем Telegram-канале высмеял теории атаки беспилотников на Москву, которые строят СМИ.

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«Вереница спутников Илона Маска над Реутовым, оказывается, управляла полётом украинских беспилотников. По крайней мере в этом уверены журналисты Mash. Когда дойдём до обсуждения влияния ретроградного Юпитера на работу ПВО?» - задается вопросом Рогозин младший.

Ранее Рогозин назвал тип атаковавших Москву беспилотников. По его словам, такие дроны использовали для атаки на Краснодар, которая произошла 26 мая.

Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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