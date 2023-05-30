Алексей Рогозин назвал тип атаковавших Москву беспилотников
Во вторник, 30 мая, столицу атаковали беспилотники, которые до этого практически не применялись, сообщил бывший руководитель компании «Ильюшин» Алексей Рогозин в своем Telegram-канале.
По его словам, такие дроны использовали для атаки на Краснодар, которая произошла 26 мая. Уточняется, что это беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка», оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Размах крыла таких дронов составляет порядка четырех метров, а дальность полета - от 400 до 1000 километров. Стоимость такого аппарата варьируется от 30 до 200 тысяч долларов.
Рогозин младший отметил, что проблема борьбы с такими беспилотниками заключается в том, что радиоэлектронные подавители для них практически бесполезны, а лучший способ нейтрализации таких дронов - сбитие.
Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», передает «Радиоточка НСН».
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