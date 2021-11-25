Ректора «Шанинки» обвинили в фиктивном трудоустройстве

По версии следствия, в 2018 году Зуев, с целью хищения денежных средств вуза, «вступил в сговор» с экс-заместителем министра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем директора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком.

Используя свое служебное положение они фиктивно трудоустроили в РАНХиГС 12 сотрудников Минпросвещения, причинённый ущерб оценили более чем в 20 млн рублей.

«Эти граждане какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали зарплату», - отметили в МВД.

Ранее исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова признала свою часть вины и дала показания против Зуева, а также других фигурантов дела, после чего её перевели из СИЗО под домашний арест.