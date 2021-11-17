СМИ: У проректора и финансового директора РАНХиГС провели обыски по делу Раковой

Средние розничные цены на бензин и дизтопливо в Москве дорожают Четыре человека пострадали при опрокидывании маршрутной «Газели» Льготные лекарства в Москве можно будет получить в коммерческих аптеках Девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в Москве в будущем году В Москве создадут цифровую базу животных