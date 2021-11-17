СМИ: У проректора и финансового директора РАНХиГС провели обыски по делу Раковой

Обыски прошли у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мосгорсуд отказался отпустить из-под стражи Марину Ракову

«Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" (Московской высшей школы социальных и экономических наук. - НСН) Сергея Зуева», — рассказал собеседник агентства.

Процессуальный статус Федотова и Ефремова не уточняется.

Бывшего замминистра просвещения РФ Марину Ракову задержали по подозрению в хищении 50 млн рублей, 7 октября суд вынес решение об аресте чиновницы. В рамках уголовного дела Раковой 12 октября задержали ректора «Шанинки» Зуева, он находился под домашним арестом, однако позже был отправлен в СИЗО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:вузыМинпросветХищениеОбыски
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры