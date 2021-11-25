Исполнительный директор «Шанинки» дала показания против Зуева
Исполнительный директор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Кристина Крючкова переведена из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».
24 ноября Крючка признала свою часть вины и дала показания против ректора «Шнинки» Сергея Зуева, а также против других фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере в рамках нацпроекта «Образование».
Адвокат Зуева Руслан Кожура отметил, что очных ставок Крючковой и Зуева пока не было.
По делу о хищении также проходит экс-замминистра просвещения Марина Ракова.
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