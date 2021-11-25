Исполнительный директор «Шанинки» дала показания против Зуева

Исполнительный директор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Кристина Крючкова переведена из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экс-замминистра Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

24 ноября Крючка признала свою часть вины и дала показания против ректора «Шнинки» Сергея Зуева, а также против других фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере в рамках нацпроекта «Образование».

Адвокат Зуева Руслан Кожура отметил, что очных ставок Крючковой и Зуева пока не было.

По делу о хищении также проходит экс-замминистра просвещения Марина Ракова.

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ФОТО: msses.ru
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