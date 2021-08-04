Ректора самарского вуза заподозрили в крупном мошенничестве
Уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей возбуждено в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета, Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следствие полагает, что в декабре прошлого года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития деятельности учебного заведения. На основании подписанных актов сдачи-приемки исполнителю были необоснованно перечислены 3,5 млн рублей, а последний не исполнил взятые на себя обязательства, отмечает RT.
По информации РЕН ТВ, ректором Самарского экономического университета является 49-летняя Светлана Ашмарина. Она занимает этот пост с 2019 года.
А ранее в июле было возбуждено уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Об этом сообщает РКБ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Основанием для возбуждения дела стал договор, заключенный Центром и государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис» на реконструкцию комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы Центра. Следствие считает, что заказчик оплатил работы, которые не были выполнены.
При этом ущерб оценивается в 1 миллион 376 тысяч рублей.
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