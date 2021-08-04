Ректора самарского вуза заподозрили в крупном мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей возбуждено в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета, Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Следствие полагает, что в декабре прошлого года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития деятельности учебного заведения. На основании подписанных актов сдачи-приемки исполнителю были необоснованно перечислены 3,5 млн рублей, а последний не исполнил взятые на себя обязательства, отмечает RT.

По информации РЕН ТВ, ректором Самарского экономического университета является 49-летняя Светлана Ашмарина. Она занимает этот пост с 2019 года.

СК возбудил уголовное дело против руководителя «Российского Красного Креста»

А ранее в июле было возбуждено уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Об этом сообщает РКБ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Основанием для возбуждения дела стал договор, заключенный Центром и государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис» на реконструкцию комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы Центра. Следствие считает, что заказчик оплатил работы, которые не были выполнены.

При этом ущерб оценивается в 1 миллион 376 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:МошенничествовузыДеньги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры