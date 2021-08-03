СК возбудил уголовное дело против руководителя «Российского Красного Креста»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя «Российского Красного Креста» Раисы Лукутцовой по факту мошенничества, связанного с продажей зданий санатория «Дружба» в Подмосковье, сообщило ТАСС.

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Отмечается, что Лукутцова была задержана с поличным при получении взятки в мае 2021 года. Лукутцову и иных причастных лиц подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Адвокат Игорь Трунов попросил главу СК Александра Бастрыкина взять дело под свой особый контроль. По версии следствия, Лукутцова пыталась продать здания санатория «Дружба» по заниженной стоимости и запросила взятку в 65 миллионов рублей.

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ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:РоссияКрасный КрестСледственный Комитет
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