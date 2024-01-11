Рейс сборной Гамбии по футболу вернулся в аэропорт из-за потерявших сознание игроков
Самолет с игроками сборной Гамбии вынужденно вернулся в Банжул через девять минут после вылета из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба Федерации футбола Гамбии.
Инцидент случился накануне. В салоне по невыясненным пока причинам упало давление, случилась нехватка кислорода. В результате несколько игроков потеряли сознание, на борту началась паника, пишет РБК. В федерации сообщили, что все футболисты живы и здоровы. Спортсмены готовы выступить на Кубке африканских наций, заявил капитан сборной Омар Колли.
Сборная Гамбии сыграет в одной группе с Сенегалом, Камеруном и Гвинеей. Турнир состоится в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.
Ранее футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru