Рейс сборной Гамбии по футболу вернулся в аэропорт из-за потерявших сознание игроков

Инцидент случился накануне. В салоне по невыясненным пока причинам упало давление, случилась нехватка кислорода. В результате несколько игроков потеряли сознание, на борту началась паника, пишет РБК. В федерации сообщили, что все футболисты живы и здоровы. Спортсмены готовы выступить на Кубке африканских наций, заявил капитан сборной Омар Колли.

Сборная Гамбии сыграет в одной группе с Сенегалом, Камеруном и Гвинеей. Турнир состоится в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.

Ранее футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai.







