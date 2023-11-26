Пассажир рейса Москва - Бангкок высадили из самолета из-за дебоша

Пассажира рейса Москва – Бангкок полицейские вывели из самолета из-за дебоша, который тот устроил на борту, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидца 26 ноября, в воскресенье.

«Думал, исчезнет!» Авиадебошир напал на пассажира с вилкой

Мужчина угрожал экипажу, пишет издание.

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнил собеседник газеты.

Дебош произошел перед полетом, вылет рейса задержали приблизительно на два часа.

Ранее пассажир рейса Хабаровск — Магадан был задержан за дебош, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДебошАвиадебоширыРоссияАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры