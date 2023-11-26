Пассажир рейса Москва - Бангкок высадили из самолета из-за дебоша
26 ноября 202311:07
Пассажира рейса Москва – Бангкок полицейские вывели из самолета из-за дебоша, который тот устроил на борту, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидца 26 ноября, в воскресенье.
Мужчина угрожал экипажу, пишет издание.
Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнил собеседник газеты.
Дебош произошел перед полетом, вылет рейса задержали приблизительно на два часа.
Ранее пассажир рейса Хабаровск — Магадан был задержан за дебош, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru