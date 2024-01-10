СМИ: Павел Мамаев устроил дебош в самолете
Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai, сообщает Mash.
Футболист вместе с семьей должен был улететь из Внуково утром 10 января. Однако уже после посадки пилот воздушного судна заявил о технической неисправности и переносе рейса на вечернее время. Покидая самолет, Мамаев разозлился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.
«К счастью для бортпроводников, экс-спортсмен лишь кричал и матерился», - уточняется в публикации Telegram-канала.
В 2019 году Павел Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за участие в нескольких драках, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru