Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Нового Уренгоя в Омск, незапланированно сел в Тюмени по техническим причинам. Об этом заявила Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел 2 декабря около 13:00 (11:00 мск).
«В аэропорту города Тюмени (Рощино) по техническим причинам осуществило незапланированную посадку воздушное судно... следовавшее по маршруту Новый Уренгой - Омск», - говорится в сообщении прокуратуры.
Посадка прошла штатно. Тюменская транспортная прокуратура проведет мероприятия по обеспечению безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.
Ранее летевший из Владивостока в Благовещенск самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
- Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
- Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» разнёс борьбу с алкоголем в фильмах
- Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев года составил $8,9 млрд
- Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска
- СВР: Франция ищет способы ввязаться в конфликт на Украине
- Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания
- В России стартовал «Казачий диктант — 2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru