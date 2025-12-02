Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Нового Уренгоя в Омск, незапланированно сел в Тюмени по техническим причинам. Об этом заявила Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 декабря около 13:00 (11:00 мск).

«В аэропорту города Тюмени (Рощино) по техническим причинам осуществило незапланированную посадку воздушное судно... следовавшее по маршруту Новый Уренгой - Омск», - говорится в сообщении прокуратуры.

Посадка прошла штатно. Тюменская транспортная прокуратура проведет мероприятия по обеспечению безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.

Ранее летевший из Владивостока в Благовещенск самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске.

