Рейс Москва-Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске

«В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолёта и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный)», — приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что лайнер успешно совершил посадку в Омске в 06:29 (03:29 мск) и самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры по трапу спустились с борта, пишет RT.

Ранее в аэропорту Омска самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с трапом после посадки, лайнер получил незначительное повреждение, напоминает РИА ФАН.

