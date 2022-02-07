Рейс Москва-Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске
Самолёт Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Москва - Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Омске. Об этом сообщает пресс-служба омского аэропорта.
«В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолёта и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный)», — приводит сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что лайнер успешно совершил посадку в Омске в 06:29 (03:29 мск) и самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры по трапу спустились с борта, пишет RT.
Ранее в аэропорту Омска самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с трапом после посадки, лайнер получил незначительное повреждение, напоминает РИА ФАН.
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