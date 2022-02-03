Самолет Москва-Махачкала вернется в Шереметьево из-за проблем с шасси
Летевший из Москвы в Махачкалу самолет по техническим причинам возвращается в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«У SSJ-100, выполнявшего рейс Москва-Махачкала, после взлёта не убрались створки передней стойки шасси», — рассказал собеседник агентства, близкий к аэропорту.
Сейчас лайнер вырабатывает топливо для возврата в воздушную гавань.
Ранее самолет, летевший рейсом Москва-Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за плохих метеоусловий, пишет RT.
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