Самолет Москва-Махачкала вернется в Шереметьево из-за проблем с шасси

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет по техническим причинам возвращается в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Самолет, в который попала молния, отстранен от полетов

«У SSJ-100, выполнявшего рейс Москва-Махачкала, после взлёта не убрались створки передней стойки шасси», — рассказал собеседник агентства, близкий к аэропорту.

Сейчас лайнер вырабатывает топливо для возврата в воздушную гавань.

Ранее самолет, летевший рейсом Москва-Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за плохих метеоусловий, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СамолетыМахачкалаМоскваШереметьево
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры