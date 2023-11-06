Рейс из Ташкента приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира
Летевший из Ташкента в Москву самолет приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Курумоч.
«Рейс ... в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи», — отметили в самарской авиагавани.
Медики осмотрели пассажира и доставили его в местную больницу.
Ранее самолет авиакомпании «Air India» экстренно сел на запасном аэродроме Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru