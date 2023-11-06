Рейс из Ташкента приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира

«Рейс ... в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи», — отметили в самарской авиагавани.

Медики осмотрели пассажира и доставили его в местную больницу.

Ранее самолет авиакомпании «Air India» экстренно сел на запасном аэродроме Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

