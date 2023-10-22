Летевший из Владивостока самолет экстренно приземлился в Красноярске

Самолет рейса Владивосток – Москва вынужденно совершил экстренную посадку в Красноярске, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India

Источник агентства подтвердил посадку лайнера, но не уточнил причины экстренного приземления.

По данным ТАСС, самолет уже продолжает рейсовый полет в Москву.

Ранее пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), выполнявший полет из Москвы в Томск, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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ФОТО: скриншот видео из соцсети/akadkina
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаАэропортКрасноярск

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