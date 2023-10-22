Летевший из Владивостока самолет экстренно приземлился в Красноярске
22 октября 202312:37
Самолет рейса Владивосток – Москва вынужденно совершил экстренную посадку в Красноярске, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Источник агентства подтвердил посадку лайнера, но не уточнил причины экстренного приземления.
По данным ТАСС, самолет уже продолжает рейсовый полет в Москву.
Ранее пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), выполнявший полет из Москвы в Томск, вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru