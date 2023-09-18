Рейс Анталья-Екатеринбург сел на запасном аэродроме в Казахстане
Летевший из Антальи в Екатеринбург самолет авиакомпании Red Wings совершил посадку на запасном аэродроме в казахстанском Актобе. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале перевозчика.
Причины инцидента не уточняются. Как пишет портал Е1, пассажирам рейса объявили о технической неисправности.
«Пассажиров совершившего посадку на запасном аэродроме рейса WZ-3072 доставят в Екатеринбург на запасном самолете», — указали в Red Wings.
Перевозчик подчеркнул, что резервное воздушное судно уже приземлилось в Актобе. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, самолет прибудет в 15:20 (13:20 мск).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru