Летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани

Следовавший из египетской Хургады в Нижний Новгород пассажирский Boeing-757 авиакомпании Azur Air экстренно сел в Казани, передает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Причиной аварийной посадки самолета под Новосибирском стал отказ гидросистемы

Самолет сел в столице Татарстана из-за сильного тумана. Перед приземлением командир воздушного суда сообщил о неисправности.

В настоящая время ведется проверка с участием специалистов Росавиации.

Самолет Москва - Минеральные Воды 27 августа зашел на экстренную посадку в Волгограде после сигнала тревоги, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КазаньЕгипетСамолет

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