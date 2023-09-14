Летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани
14 сентября 202320:10
Следовавший из египетской Хургады в Нижний Новгород пассажирский Boeing-757 авиакомпании Azur Air экстренно сел в Казани, передает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
Самолет сел в столице Татарстана из-за сильного тумана. Перед приземлением командир воздушного суда сообщил о неисправности.
В настоящая время ведется проверка с участием специалистов Росавиации.
Самолет Москва - Минеральные Воды 27 августа зашел на экстренную посадку в Волгограде после сигнала тревоги, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru