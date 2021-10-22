Ребёнок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) объявил о служебной проверке по факту несчастного случая, который произошёл в окружной клинической детской больнице Нижневартовска, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, в ходе происшествия ребёнок получил огнестрельное ранение. Состояние несовершеннолетнего врачи оценивают как тяжёлое, проводится оперативное лечение.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ рассказали, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 10-летний мальчик был ранен в голову из травматического оружия, которое принадлежит его дедушке. В ведомстве уточнили, что родственник ребёнка на период госпитализации.

Ранее в Махачкале арестовали 15-летнего школьника, который убил своего одноклассника.

