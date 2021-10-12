В Махачкале подростка, убившего одноклассника, арестовали

Таким образом, подросток 2006 года рождения пробудет под стражей до 11 декабря текущего года.

Трагедия произошла утром в понедельник, 11 октября. Пострадавший от ранения скончался в больнице. В отношении нападавшего возбуждено дело по статье «Убийство». Старшеклассник заявил, что не хотел убивать и был «в состоянии аффекта». По данным источника агентства, директор и заместители школы были уволены после случившегося.

