Ребёнка госпитализировали в Чите после нападения собак

Ребенка госпитализировали после нападения бездомных собак в Чите, сообщили в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

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В ведомстве отметили, что по факту инцидента организована проверка.

Накануне стало известно, что собаки загрызли 8-летнего мальчика, который гулял у гаражей около своего дома на улице Кольцевой в Оренбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В беседе с «Радиоточкой НСН» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил законодательно ввести обучение для тех, кто собирается завести собаку.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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