Ребёнка госпитализировали в Чите после нападения собак

В ведомстве отметили, что по факту инцидента организована проверка.

Накануне стало известно, что собаки загрызли 8-летнего мальчика, который гулял у гаражей около своего дома на улице Кольцевой в Оренбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В беседе с «Радиоточкой НСН» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил законодательно ввести обучение для тех, кто собирается завести собаку.

