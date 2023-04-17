Ребёнка госпитализировали в Чите после нападения собак
Ребенка госпитализировали после нападения бездомных собак в Чите, сообщили в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.
В ведомстве отметили, что по факту инцидента организована проверка.
Накануне стало известно, что собаки загрызли 8-летнего мальчика, который гулял у гаражей около своего дома на улице Кольцевой в Оренбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В беседе с «Радиоточкой НСН» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил законодательно ввести обучение для тех, кто собирается завести собаку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru