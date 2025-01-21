Ребенок умер на приеме у остеопата в Казани

Семья из Самары привела годовалого малыша на лечение в частную клинику. Во время приема что-то пошло не так и мальчик стал плохо себя чувствовать. Прибывшая на место скорая ничем не смогла помочь - ребенок скончался. Для установления точной причины смерти тело ребенка отправили на экспертизу.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Красной Сопке в результате отравления умерли четверо детей.

