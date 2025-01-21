Ребенок умер на приеме у остеопата в Казани
Ребенок умер на приеме у остеопата в частной клинике Казани, сообщили в Следственном комитете России.
Семья из Самары привела годовалого малыша на лечение в частную клинику. Во время приема что-то пошло не так и мальчик стал плохо себя чувствовать. Прибывшая на место скорая ничем не смогла помочь - ребенок скончался. Для установления точной причины смерти тело ребенка отправили на экспертизу.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Красной Сопке в результате отравления умерли четверо детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru