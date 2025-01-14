«Жалко врача?»: Пациентка столичной клиники могла умереть из-за аллергии на препарат

Пациентка умерла в столичной косметологической клинике на Рубцовской набережной, сообщили ранее в Следственном комитете. По данным следователей, пациентка пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время скончалась. Telegram-канал Shot сообщил, что женщине кололи липолитики, на которые у нее была аллергия. СМИ сообщают, что процедуру проводила врач с 18-летним опытом. Егорова отметила, что за свою практику не встречала аллергии на липолитики, однако от подобного никто не застрахован.

«Липолитики довольно безопасны, в моей практике ни у кого аллергии не было. Однако я была свидетелем аллергии у ребенка на супрастин. Благо, тогда это произошло в больнице, рядом было все для реанимации. Если бы ребенку ввели супрастин даже работники «скорой», у него бы началась аллергия, то дитя могли бы не довезти до больницы. В этой ситуации с клиникой мне искренне жалко врача, так как это индивидуальная реакция пациентки на препарат. Не дай Бог врачу такое пережить! От подобного никто не застрахован, все мы ходим по лезвию ножа. Пациент зачастую не знает, аллергик он или нет, на что у него аллергия», - сказала собеседница НСН.

Однако врач подчеркнула, что липолитики не являются безобидными препаратами.

«Стоит отметить, что липолитики активные, их больно колоть, после них достаточно большой отек. В некоторые добавляют экстракт артишока, витамины группы В. Липолитики могут давать аллергию, они не безобидные. Так как липолитики являются довольно дорогостоящими препаратами, то косметологи не могут вскрыть ампулу и провести пациенту аллергопробы. Единственное, чем можно обезопаситься врачу, так это не вводить большое количество препарата одновременно», - отметила Егорова.

По ее словам, частные косметические клиники находятся под пристальным контролем и используют только сертифицированные препараты.

«Частные косметические клиники очень проверяются. У каждой клиники должна быть медицинская лицензия. Врач со стажем 18 лет не будет колоть пациенту какую-то серую, несертифицированную ерунду. До пяти лет еще возможны эксперименты - кажется, что все одинаковое, но с большим опытом – нет. У нас с рынком препаратов все нормально, мы еще и выбираем. Не все компании ушли из России. Швейцарские препараты, например, остались. Появляется все больше российских. Много сертифицированных сколковских препаратов, например», - заключила эксперт.

Ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН заявила, что дешевые косметологические процедуры могут обернуться большими проблемами для здоровья пациента, лучше выбирать проверенные клиники.

