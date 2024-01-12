Ребенок получил травму на горнолыжном курорте в Челябинской области
Шестилетний мальчик получил тяжелую травму и попал в реанимацию после инцидента на горнолыжном курорте в Челябинской области. Об этом сообщил СК РФ по региону в телеграм-канале.
Несчастный случай произошел в пятницу, 12 января, на территории курорта в Миасском городском округе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел на курорте «Солнечная долина». Ребенок упал на спуске с подъемника, его шарф закрутило в барабан. Какого рода травму получил ребенок, не уточняется.
Ранее сообщалось, что на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин.
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