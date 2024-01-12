Ребенок получил травму на горнолыжном курорте в Челябинской области

Несчастный случай произошел в пятницу, 12 января, на территории курорта в Миасском городском округе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел на курорте «Солнечная долина». Ребенок упал на спуске с подъемника, его шарф закрутило в барабан. Какого рода травму получил ребенок, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин.







