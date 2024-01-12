Ребенок получил травму на горнолыжном курорте в Челябинской области

Шестилетний мальчик получил тяжелую травму и попал в реанимацию после инцидента на горнолыжном курорте в Челябинской области. Об этом сообщил СК РФ по региону в телеграм-канале.

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Несчастный случай произошел в пятницу, 12 января, на территории курорта в Миасском городском округе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел на курорте «Солнечная долина». Ребенок упал на спуске с подъемника, его шарф закрутило в барабан. Какого рода травму получил ребенок, не уточняется.

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