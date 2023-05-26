Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Петербурге
26 мая 202300:21
В Санкт-Петербурге произошел пожар в дачном доме, в результате погиб один ребенок, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествие случилось в СНТ возле аэропорта «Пулково». В огне оказалась маленькая девочка.
В доме в момент пожара находились еще трое детей, которых удалось спасти.
На месте работают экстренные службы. Причина возгорания устанавливается.
Ранее семь человек спасли из пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru