Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар в дачном доме, в результате погиб один ребенок, сообщает «РЕН ТВ».

В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

Происшествие случилось в СНТ возле аэропорта «Пулково». В огне оказалась маленькая девочка.

В доме в момент пожара находились еще трое детей, которых удалось спасти.

На месте работают экстренные службы. Причина возгорания устанавливается.

Ранее семь человек спасли из пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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