СМИ: семь человек спасли из пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

По данным СМИ, площадь пожара составляет 60 кв. метров. Уточняется, что пожар начался в трехкомнатной квартире. Семь человек спасли.

Столичный Дептранс информирует, что на Никитинском бульваре в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца.

Ранее не менее 12 человек погибли в результате пожара на пассажирском судне на юге Филиппин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

