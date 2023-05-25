СМИ: семь человек спасли из пожара в доме на Никитском бульваре в Москве

Пожар начался в жилом доме на Никитском бульваре в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

По данным СМИ, площадь пожара составляет 60 кв. метров. Уточняется, что пожар начался в трехкомнатной квартире. Семь человек спасли.

Столичный Дептранс информирует, что на Никитинском бульваре в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне бульварного кольца.

Ранее не менее 12 человек погибли в результате пожара на пассажирском судне на юге Филиппин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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