В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за пожара на судне РТ-377 во время ночной стоянки на реке Обь недалеко от поселка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом Ространснадзор Уральского округа в своем Telegram-канале. Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое отправлены на амбулаторное лечение.
Во время тушения пожара судно ушло на дно. Причины возникновения пожара и затопления судна устанавливаются.
Ранее не менее 12 человек погибли в результате пожара на пассажирском судне на юге Филиппин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru