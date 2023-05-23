В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за пожара на судне РТ-377 во время ночной стоянки на реке Обь недалеко от поселка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом Ространснадзор Уральского округа в своем Telegram-канале. Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое отправлены на амбулаторное лечение.

Ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась

Во время тушения пожара судно ушло на дно. Причины возникновения пожара и затопления судна устанавливаются.

Ранее не менее 12 человек погибли в результате пожара на пассажирском судне на юге Филиппин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарХМАО

Горячие новости

Все новости

партнеры