Ребенок погиб после атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области
4 января 202520:59
Ребенок погиб, его родители пострадали в результате украинской атаки на автомобиль на трассе в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, родным пострадавших будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.
Ранее количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки возросло до 10, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru