Ребенок погиб после атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области

По его словам, родным пострадавших будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.

Ранее количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки возросло до 10, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

