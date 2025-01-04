Ребенок погиб после атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области

Ребенок погиб, его родители пострадали в результате украинской атаки на автомобиль на трассе в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В Смоленской области пресекли атаку двух дронов ВСУ

По его словам, родным пострадавших будет оказана вся возможная помощь, за жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.

Ранее количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки возросло до 10, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Евгений Балицкий
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелПогибшиеЗапорожье

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