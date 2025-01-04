В Смоленской области пресекли атаку двух дронов ВСУ
4 января 202502:21
Атаку украинских беспилотников пресекли на территории Сафоновского и Ершичского районов Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений на земле не зарегистрировано, никто не пострадал.
Ранее украинский беспилотник атаковал деревню Обеста в Курской области, в результате погиб 63-летний местный житель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru