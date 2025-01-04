В Смоленской области пресекли атаку двух дронов ВСУ

Атаку украинских беспилотников пресекли на территории Сафоновского и Ершичского районов Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений на земле не зарегистрировано, никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник атаковал деревню Обеста в Курской области, в результате погиб 63-летний местный житель.

