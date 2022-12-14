Два человека погибли после столкновения большегрузов под Тюменью
В Ишимском районе Тюменской области столкнулись два большегруза, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария случилась в ночь на 14 декабря на трассе Тюмень — Омск. МАN и «МАЗ» столкнулись на 308-м километре дороги. При этом вторую фуру буксировал другой большегруз. В результате ДТП погибли оба водителя — мужчины 58 и 30 лет из Челябинской и Орловской областей.
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Движение на трассе ограничено.
Ранее в Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- Виктор Бут рассказал о своих планах на будущее
- Филолог раскритиковала запрет иностранных слов в русском языке
- Байден подписал закон, признающий однополые браки
- Два человека погибли после столкновения большегрузов под Тюменью
- В Венгрии заявили, что Новак допустил изменение договоров из-за потолка цен
- СМИ: США объявят о передаче Украине ЗРК Patriot
- Тишковец предупредил москвичей о продолжительном снегопаде
- Байден сломал руль, попытавшись проехать на детском велосипеде
- К Земле приближается «рождественский» астероид
- Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru