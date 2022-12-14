Два человека погибли после столкновения большегрузов под Тюменью

Авария случилась в ночь на 14 декабря на трассе Тюмень — Омск. МАN и «МАЗ» столкнулись на 308-м километре дороги. При этом вторую фуру буксировал другой большегруз. В результате ДТП погибли оба водителя — мужчины 58 и 30 лет из Челябинской и Орловской областей.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Движение на трассе ограничено.

Ранее в Кизеловском округе Пермского края перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

