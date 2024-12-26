Ребенок и его мама пострадали в результате атаки дрона ВСУ под Белгородом
26 декабря 202420:57
Восьмилетний ребенок и его мать пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по жилому таунхаусу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших госпитализируют для оказания медицинской помощи.
Кроме того, в результате удара украинского беспилотника по дому загорелась кровля, сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
Ранее несколько автомобилей повреждено в Белгородской области при атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru