РБК: МВД Белоруссии подтвердило задержание Алексея Москалева

Житель Тульской области Алексей Москалев действительно был задержан на территории Белоруссии. Об этом РБК заявили в пресс-службе республиканского МВД.

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Отмечается, что задержание россиянина, приговорённого в РФ к двум годам колонии за дискредитацию армии и сбежавшего из-под домашнего ареста, было осуществлено по запросу российской стороны.

«Гражданин Москалев задержан по запросу российской полиции», — отметили в МВД Белоруссии.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко, назвав приговор Москалеву несправедливым, также отметив, что дочь осужденного будет расти без отца, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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