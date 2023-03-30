РБК: МВД Белоруссии подтвердило задержание Алексея Москалева

Отмечается, что задержание россиянина, приговорённого в РФ к двум годам колонии за дискредитацию армии и сбежавшего из-под домашнего ареста, было осуществлено по запросу российской стороны.

«Гражданин Москалев задержан по запросу российской полиции», — отметили в МВД Белоруссии.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко, назвав приговор Москалеву несправедливым, также отметив, что дочь осужденного будет расти без отца, сообщает НСН.

