Развожаев заявил о возможности повторной атаки на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил население о возможности повторной атаки на город. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Развожаев призвал горожан не выезжать в центр города и не покидать здания.
«Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены проследовать в укрытия», — подчеркнул губернатор.
Как отметил Развожаев, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые принимают меры для ликвидации возникшего возгорания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru