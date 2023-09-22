Развожаев заявил о возможности повторной атаки на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил население о возможности повторной атаки на город. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ России в Севастополе

Ранее губернатор заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Развожаев призвал горожан не выезжать в центр города и не покидать здания.

«Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены проследовать в укрытия», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Развожаев, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые принимают меры для ликвидации возникшего возгорания.

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:Ракетный УдарСевастополь

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