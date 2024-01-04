Губернатор Севастополя: Российские военные используют табельные средства маскировки в городе

Военные используют табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев: Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Он напомнил, что эти средства безопасны для здоровья, хоть и имеют неприятный запах.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, напоминает «Радиоточка НСН». Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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