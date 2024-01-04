Губернатор Севастополя: Российские военные используют табельные средства маскировки в городе

Он напомнил, что эти средства безопасны для здоровья, хоть и имеют неприятный запах.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, напоминает «Радиоточка НСН». Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

