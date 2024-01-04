Губернатор Севастополя: Российские военные используют табельные средства маскировки в городе
4 января 202417:11
Военные используют табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он напомнил, что эти средства безопасны для здоровья, хоть и имеют неприятный запах.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, напоминает «Радиоточка НСН». Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru