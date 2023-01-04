Губернатор Севастополя: Над морем у аэродрома Бельбек сбиты два беспилотника
4 января 202309:39
Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата рядом с аэродромом Бельбек в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев добавил, что все службы работают в штатном режиме.
В понедельник силы ПВО сбили беспилотник над морем в районе Севастополя, напоминает Ura.ru. Позже стало известно об уничтожении еще одного БПЛА, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru