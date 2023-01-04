Губернатор Севастополя: Над морем у аэродрома Бельбек сбиты два беспилотника

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что все службы работают в штатном режиме.

В понедельник силы ПВО сбили беспилотник над морем в районе Севастополя, напоминает Ura.ru. Позже стало известно об уничтожении еще одного БПЛА, пишет RT.

