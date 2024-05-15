Развожаев: Отражена массированная атака ВСУ на Севастополь
15 мая 202404:32
Военные России отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.
По его словам, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.
Тип сбитых ракет пока неизвестен. Отмечается, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.
Ранее сообщалось, что рядом с Севастополем и в районе аэродрома «Бельбек» сбили ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru