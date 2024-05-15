Развожаев: Отражена массированная атака ВСУ на Севастополь

Военные России отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.

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По его словам, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.

Тип сбитых ракет пока неизвестен. Отмечается, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.

Ранее сообщалось, что рядом с Севастополем и в районе аэродрома «Бельбек» сбили ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРакетыСевастополь

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