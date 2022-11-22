Губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников

По словам политика, уже сбито два БПЛА. Губернатор заверил, что все службы и силы пребывают в боевой готовности, гражданские объекты не пострадали. Развожаев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Ранее стало известно об атаке украинского военного катера российским дроном-камикадзе «Ланцет». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

