Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

Российские военные в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, несколько дронов заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы, пишет Газета.ру.

Как отметил Развожаев, в результате атаки никакие объекты в Севастополе не пострадали. Все службы контролируют обстановку.

Ранее украинские силовики попытались атаковать корабль «Иван Хурс» в Черном море с помощью беспилотных катеров, напоминает телеканал «360». Судно уничтожило катера прицельным огнем.

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:КрымЧерноморский Флот РФБеспилотникиСевастополь

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