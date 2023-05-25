Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
Российские военные в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, несколько дронов заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы, пишет Газета.ру.
Как отметил Развожаев, в результате атаки никакие объекты в Севастополе не пострадали. Все службы контролируют обстановку.
Ранее украинские силовики попытались атаковать корабль «Иван Хурс» в Черном море с помощью беспилотных катеров, напоминает телеканал «360». Судно уничтожило катера прицельным огнем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
- СМИ: на Херсонском направлении насчитывается 500 иностранных наемников
- Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ
- СМИ: поляки устроили «войну» с российскими туристами на курортах Турции
- Подоляк: Начались отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления
- Альянс РФ и КНР назвали величайшим кошмаром США
- СМИ сообщили о надругательстве украинского бойца над убитой им женщиной
- Экс-советник Пентагона: США не оставили России выбора в ситуации с Украиной
- В Госдуму внесли проект об обязательном привлечении школьников к труду
- СМИ: в Киеве прогремели взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru