СМИ: в Подмосковье заметили неизвестный беспилотник

Похожий на Mugin-5 Pro дрон заметили в Московской области, сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации издания, беспилотник видели в районе Балашихи. Кому он принадлежит пока неизвестно.

Отмечается, что Mugin-5 Pro часто использует украинская армия. Дрон может нести до 25 килограммов взрывчатки и развивать скорость до 150 километров в час.

БПЛА с двумя камерами упал в Орехово-Зуевском городском округе Московской области 9 мая. Взрывного устройства на беспилотнике не было, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: commons.wikimedia.org
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