СМИ: в Подмосковье заметили неизвестный беспилотник
24 мая 202322:50
Похожий на Mugin-5 Pro дрон заметили в Московской области, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, беспилотник видели в районе Балашихи. Кому он принадлежит пока неизвестно.
Отмечается, что Mugin-5 Pro часто использует украинская армия. Дрон может нести до 25 килограммов взрывчатки и развивать скорость до 150 километров в час.
БПЛА с двумя камерами упал в Орехово-Зуевском городском округе Московской области 9 мая. Взрывного устройства на беспилотнике не было, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru