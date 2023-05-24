СМИ: в Подмосковье заметили неизвестный беспилотник

По информации издания, беспилотник видели в районе Балашихи. Кому он принадлежит пока неизвестно.

Отмечается, что Mugin-5 Pro часто использует украинская армия. Дрон может нести до 25 килограммов взрывчатки и развивать скорость до 150 километров в час.

БПЛА с двумя камерами упал в Орехово-Зуевском городском округе Московской области 9 мая. Взрывного устройства на беспилотнике не было, передает «Радиоточка НСН».

