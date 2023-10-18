Развожаев сообщил о сбитой ракете в Севастополе

В районе Кара-Кобы у Севастополя сбита украинская ракета

Фонд «Защитники Отечества» окажет помощь в получении льгот бойцам группы «Вагнер»

«Пока нас не сподвигнут к ответу» - в Совфеде объяснили позицию России по мораторию на ядерные испытания

Более 1500 специалистов в области строительства собрались на III Международный строительный чемпионат

Исполнитель Shaman обошел по популярности Олега Газманова