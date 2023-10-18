Развожаев сообщил о сбитой ракете в Севастополе

Ракета, предварительно, была сбита в Севастополе в районе Кара-Кобы, боевая часть снаряда сдетонировала в поле. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев: Флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

По словам градоначальника, никто не пострадал.

«Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано», — отметил Развожаев.

Губернатор указал, что оперативные службы вернулись в пункты дислокации, однако находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее Развожаев сообщил о работе флота, который отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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