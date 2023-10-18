Развожаев: Флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
18 октября 202318:10
Российский флот отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
«В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор призвал население сохранять спокойствие.
На минувшей неделе в Севастополе объявляли воздушную тревогу, она продлилась менее 20 минут, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru