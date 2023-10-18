Развожаев: Флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

Российский флот отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

«В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие.

На минувшей неделе в Севастополе объявляли воздушную тревогу, она продлилась менее 20 минут, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
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